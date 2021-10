Golpe in Sudan, Cesi: “Non cambieranno le relazioni internazionali”

"Considero la questione del golpe a Khartoum più una sorta di regolamento di conti interno tra militari e civili con logiche e dinamiche tutte nazionali - osserva il responsabile del desk Medio Oriente e Africa settentrionale del Cesi (Centro studi internazionali) -. Non credo che possa avere una ricaduta profonda sui rapporti con gli altri Stati” Condividi:

Il colpo di Stato in atto in Sudan non dovrebbe, allo stato attuale delle cose, avere una ricaduta profonda sulle relazioni internazionali del Paese. In particolar modo non dovrebbe cambiare l'atteggiamento di Khartoum sul dossier della Grande diga del millennio etiope (Gerd). È quanto afferma Giuseppe Dentice, responsabile del desk Medio Oriente e Africa settentrionale del Cesi (Centro studi internazionali).

Sudan, Paese strategico del Corno d'Africa approfondimento Sudan: colpo di Stato militare, arrestati premier e alcuni ministri Il Sudan è un Paese strategico all’interno del Corno d’Africa perché porta che collega (attraverso il Mar Rosso e Suez) il Mediterraneo, quindi l’Europa, all’Indo Pacifico. "Considero la questione del golpe più una sorta di regolamento di conti interno tra militari e civili con logiche e dinamiche tutte nazionali” sottolinea Dentice. "Il Sudan, in linea con le posizioni dell'Egitto, si è sempre opposto alla gestione unilaterale dei flussi del Nilo da parte di Addis Abeba e continuerà a farlo anche in futuro. Non credo che questo golpe possa avere una ricaduta profonda sulle relazioni internazionali del Paese".