Sudan, media: colpo di Stato, arrestato premier. Altra fonte smentisce

Caos in Sudan. Secondo alcuni media sarebbe in corso un colpo di Stato, ma un funzionario di sicurezza ha smentito. Secondo Al Hadath TV, citata da al Jazeera, militari non meglio identificati avrebbero assediato la casa del primo ministro Abdalla Hamdok, dichiarandolo agli arresti domiciliari. Sarebbero stati arrestati anche i ministri dell'Industria e dell'Informazione e un consigliere del premier. Su Twitter, un funzionario della sicurezza sudanese ha smentito: “Il primo ministro non è agli arresti domiciliari, è per proteggerlo, e quello che sta succedendo non è un golpe ma una correzione del corso della rivoluzione”. Su Facebook, però, il ministero dell'Informazione ha scritto in una nota: “Membri civili del consiglio sovrano di transizione e un certo numero di ministri del governo di transizione sono stati arrestati da forze militari congiunte". Nel comunicato si spiega che gli arrestati sono stati condotti in un luogo non precisato, ma non si dice se il premier sia tra i leader arrestati.