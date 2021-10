Calo verticale dei consensi di Biden, peggio di lui solo Trump

Per questo probabilmente non si deve essere sospeso nel leggere che la sua presidenza, a nove mesi dall’insediamento, ha un consenso bassissimo.

Non sarebbe stata una passeggiata: questo lo sapeva anche lui, Joe Biden, quando le primarie lo incoronarono candidato alla corsa per la Casa Bianca. La pandemia e la polarizzazione del dibattito politico erano già un pessimo viatico per il futuro.

Per quanto riguarda Biden, invece, il periodo gennaio-settembre è stata una vera via Crucis. L’andamento della pandemia, con la variante Delta non ha aiutato un presidente che ha sì messo in campo uno sforzo straordinario per le vaccinazioni, ma che poi ha visto un preoccupante rallentamento delle immunizzazioni e poi un picco di contagi.

Però, appunto, forse è il momento di fermarsi un momento a riflettere non solo sui nudi dati. Bush, a 9 mesi dal mandato, era l’eroe delle Torri Gemelle, il Commander in Chief nella Guerra al Terrore. Si era appena consumata la tragedia delle Torri Gemelle.

Un quadro difficile sia in patria che all'estero

Quanto al piano internazionale, se Bush poteva galoppare grazie alla guerra in Afghanistan, la determinazione a ritirare le truppe dal Paese dopo 20 anni di guerra per Biden non è stato altrettanto foriero di consensi. Anzi, il disastroso ritiro, che anche il più bonario degli osservatori non ha potuto non definire una rotta, ha ferito gravemente l’immagine del paese, e quini del suo presidente. Sul fronte interno l’estenuante discussione al Congresso per i piani sulle infrastrutture e la sicurezza sociale non aiuta e la feroce opposizione repubblicana è ben lontana dal trovare un compromesso.

Certo, alcune problematiche – come il ritiro dall’Afghanistan - sono responsabilità diretta di Biden, ma altre – come l’impennata di casi tra i non vaccinati – non possono certo essergli addebitate. E sicuramente lo stallo al Congresso sarà superato, permettendo di varare piani che potranno aumentare il consenso nei confronti del presidente.