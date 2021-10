Una conversazione tra il 44esimo presidente degli Stati Uniti e uno dei rocker più famosi della storia della musica. Il libro esce oggi in contemporanea mondiale e racconta la storia americana vista dagli occhi dei due protagonisti Condividi:

Bruce Springsteen lo cantava già nell’ottobre del 1984. ‘Born in the Usa’ non è più solo una delle canzoni più famose della storia della musica, ma è anche il titolo del libro che il cantante del New Jersey ha scritto a quattro mani con l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Un progetto iniziato qualche mese fa con una serie podcast e che ha portato alla stesura di un libro ‘Renegades. Born in the Usa’ in cui i due raccontano le loro storie americane.

“Una comune sensibilità” leggi anche Usa, Obama: "Serve tassare ricchi come me per finanziare agenda Biden" Strutturato come una conversazione tra il 44esimo presidente statunitense e uno dei rocker più famosi della storia della musica, 'Renegades' racconta una terra ricca di opportunità e contraddizioni anche attraverso illustrazioni e fotografie. “Negli anni abbiamo scoperto di condividere una comune sensibilità”, scrive Obama nelle prime pagine, “a proposito del lavoro, della famiglia, dell’America. A modo nostro, Bruce e io abbiamo percorso un viaggio parallelo per comprendere questo paese che tanto ha donato a entrambi, per raccontare la storia del suo popolo; e per cercare un legame tra il nostro bisogno di senso, di verità, di comunità, con la più profonda storia dell’America”.