Usa, Obama: "Serve tassare ricchi come me per finanziare agenda Biden"

L'ex presidente scende in campo a sostegno della Casa Bianca nella settimana decisiva per definire il piano di spesa: "Assicurare i fondi necessari alla sanità, ai servizi per l'infanzia, alla lotta per il clima"

Nella settimana decisiva per il futuro dell'agenda Biden, Barack Obama torna a sostenere il presidente degli Stati Uniti. "Bisogna tassare un po' di più i ricchi, incluso me, per finanziare il piano di spesa - ha detto in una intervista alla Abc - e assicurare i fondi necessari alla sanità, ai servizi per l'infanzia, alla lotta per il clima. Penso che i più ricchi se lo possano permettere, ce lo possiamo permettere".