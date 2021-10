Lasciò morire bimba yazida sotto il sole, condannata a 10 anni

Il Tribunale di Monaco di Baviera ha celebrato il primo processo per il massacro della comunità yazida. Una cittadina convertitasi all’Islam e allo Stato Islamico non ha fatto nulla per impedire che la piccola morisse sotto il sole. Amal Clonney nel team degli accusatori

Una puizione atroce

A compiere materialmente il gesto feroce suo marito Taha, che ha incatenato la bambina, di soli 5 anni, per punizione. Lei, però, non ha fatto nulla per impedirlo. Anzi, secondo le testimonianze, “non avrebbe mosso un dito”. Addirittura, sarebbe stata lei a manifestare fastidio nei confronti della bambina, che si era ammalata, e della madre. Entrambe yazide, e per questo ridotte in schiavitù dai miliziani dello Stato Islamico. Lo Yazidismo è un antichissimo culto di probabile origine persiana, e che è praticato da una piccola minoranza curda. Per secoli i suoi fedeli sono stati perseguitati perché accusati di essere fedeli al demonio.