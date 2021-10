Turchia, Erdogan caccia dieci ambasciatori occidentali

Il presidente turco ha ordinato al ministero degli Esteri di dichiarare "persona non grata" 10 ambasciatori, tra i quali quelli di Stati Uniti, Germania e Francia. La contestazione fatta ai diplomatici è di aver chiesto il rilascio del filantropo Osman Kavala. Sassoli parla di deriva autoritaria Condividi:

Si complicano le relazioni diplomatiche tra l’Occidente e la Turchia. Dieci ambasciatori, di Canada, Francia, Finlandia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti, sono stati dichiarati persone non grate, cioè non gradite in Turchia, da Tayyip Erdogan. Il presidente turco in un comizio ha infatti criticato la mossa dei 10 paesi occidentali di richiedere il rilascio dell’imprenditore dissidente Osman Kavala, incarcerato dal 2017 senza un processo.

Ambasciatori "impudenti" approfondimento "Sofagate", i rapporti Italia-Turchia dopo le parole di Draghi Erdogan ha definito “impudenti” gli ambasciatori e li ha minacciati che se non impareranno a conoscere la Turchia dovranno andarsene dal paese. Quella del presidente turco per ora rimane una minaccia, perché ai diplomatici non è stato recapitato l’ordine formale di uscire dal paese. La decisione sarebbe senza precedenti e alzerebbe la tensione anche all’interno della Nato, di cui sono membri sette dei paesi interessati, come è anche la Turchia.