Regina Elisabetta ricoverata una notte in ospedale: come sta davvero

La regina d'Inghilterra ha recentemente proclamato che sei "vecchio quando ti senti tale", ma una serie di rapporti sulla sua salute suggeriscono di recente che i medici consigliano cautela per la monarca di 95 anni. Prima di essere ricoverata in ospedale questa settimana, secondo quanto riferito dai media inglesi, le era stato consigliato di ridurre il consumo di alcol, aveva annullato un viaggio ed era stata vista usare un bastone da passeggio per la prima volta da anni. Ora è tornata al Castello di Windsor ed è in grado di svolgere compiti leggeri. Un portavoce citato dai media britannici ha riferito che "seguendo il consiglio medico di riposare per alcuni giorni, la regina si è recata in ospedale mercoledì pomeriggio per alcuni esami preliminari. È tornata al Castello di Windsor all’ora di pranzo ed è di buon umore". Elisabetta II nella giornata di mercoledì ha rinunciato a una visita in Irlanda del Nord su raccomandazione dei suoi medici. Ora sta decisamente meglio. Pare si sia trattato solo di "indagini di routine", ma l'unica informazione certa sulla causa del suo soggiorno, data da Buckhingham Palace, è che il ricovero non era correlato al Covid (LIVEBLOG).