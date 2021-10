Consiglio europeo, oggi seconda giornata. Draghi: "Agire su bollette"

Il Consiglio europeo prosegue oggi a Bruxelles con la seconda giornata dei lavori tra i leader Ue. Ad agitare il vertice c’è sempre il caso sullo stato di diritto in Polonia. Ieri non è emerso un chiaro sostegno per un'azione della Commissione europea contro Varsavia, secondo quanto spiegano fonti diplomatiche europee. A difendere la Polonia, oltre all'Ungheria è scesa in campo anche la Lituania. A spingere invece per andare avanti con l'articolo 7, è stato in particolare il premier olandese, Mark Rutte. Mentre Germania, Francia e Italia, secondo le stesse fonti, hanno premuto sul tasto del dialogo, mostrandosi 'reticenti' sull'ipotesi di un'azione. Tra gli altri capi leader, è emerso sostegno ad agire, ma almeno cinque vengono descritti tentennanti. Il dibattito dei leader Ue sullo stato di diritto, secondo quanto riportano altre fonti Ue, si è svolto in "un'atmosfera serena", con un "approccio costruttivo", ed è stata un'occasione per "identificare" meglio le difficoltà. Il presidente del Consiglio europeo ha concluso che "il dialogo politico deve continuare, al fine di trovare soluzioni".