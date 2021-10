Bambina scomparsa in Australia, un milione di dollari di ricompensa

Cleo Smith è stata vista l'ultima volta nella tenda della sua famiglia intorno all’una di notte del 16 ottobre nel camping di Blowholes Shacks a Macleod, a circa 900 km a nord di Perth, in un’area molto remota. Quando i suoi genitori si sono svegliati alle 6.30 del mattino lei non c'era più ed era sparito anche il suo sacco a pelo

Le autorità hanno offerto una ricompensa di un milione di dollari australiani (pari a 750.000 dollari americani) a chi darà informazioni per ritrovare la bambina di 4 anni, scomparsa da cinque giorni da un campeggio. Cleo Smith è stata vista l'ultima volta nella tenda della sua famiglia intorno all’una di notte del 16 ottobre nel camping di Blowholes Shacks a Macleod, a circa 900 km a nord di Perth, in un’area molto remota. Quando i suoi genitori si sono svegliati alle 6.30 del mattino lei non c'era più ed era sparito anche il suo sacco a pelo.