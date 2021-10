Gb, omicidio deputato David Amess: convalidato arresto per terrorismo

La polizia ha confermato il prolungamento della custodia cautelare del 25enne britannico di origini somale per violazione della legge sul terrorismo. Il giovane, che secondo il Daily Mail sarebbe il figlio di un ex consigliere della comunicazione del primo ministro della Somalia, è accusato dell’uccisione del parlamentare Tory, accoltellato a morte in una chiesa nell’Essex. Il 25enne era noto all'antiterrorismo, e gli inquirenti stanno valutando se possa essersi radicalizzato online durante il lockdown Condividi:

È stato convalidato il fermo di Ali Harbi Ali, il 25enne britannico di origini somale arrestato per l'uccisione del deputato conservatore David Amess, accoltellato a morte venerdì mentre incontrava i suoi elettori in una chiesa a Leigh-on-Sea, vicino a Southend, nell'Essex, in Gran Bretagna. Lo ha reso noto la polizia, comunicando la decisione del giudice che ha autorizzato il prolungamento della custodia cautelare del giovane per violazione della legge sul terrorismo (Terrorism Act) almeno fino al 22 ottobre. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il ragazzo sarebbe il figlio di un ex consigliere della comunicazione del primo ministro della Somalia e avrebbe pianificato l'omicidio con più di una settimana di anticipo. Il 25enne era noto all'antiterrorismo, inserito alcuni anni fa in Prevent, il programma di de-radicalizzazione del governo.

Chi è Ali Harbi Ali leggi anche Gb: omicidio deputato David Amess, la polizia indaga per terrorismo Il Daily Mail riporta che è stato Harbi Ali Kullane, ex consigliere della comunicazione del primo ministro della Somalia, a confermare che il figlio Ali Harbi Ali è in custodia della polizia dopo l'accoltellamento di Sir David Amess e si è detto "scioccato" per l'arresto. Ali avrebbe vissuto in passato nel collegio elettorale di Sir David, Southend West, nell'Essex, ma più di recente si sarebbe trasferito a Londra, in un quartiere residenziale. Per gli inquirenti si tratta di un lupo solitario: avrebbe agito da solo forse ispirato dai jihadisti di al-Shabaab, il gruppo terroristico nato da una costola di al-Qaeda e che opera tra Somalia e Kenya. Si sta anche valutando se possa essersi radicalizzato online durante il lockdown, e venerdì gli inquirenti avevano perquisito due appartamenti alla ricerca di indizi.

“Un’atrocità indifendibile” leggi anche Uk, morto il deputato Tory David Amess. È stato accoltellato in chiesa Le moschee della località inglese di Southend, che era rappresentata da Amess, hanno definito il suo omicidio un'"atrocità indifendibile". In una nota congiunta, i leader religiosi hanno denunciato l'aggressione "brutale e senza senso", ricordando che il parlamentare 69enne era un "grande amico della comunità musulmana". I firmatari hanno raccontato che Amess, cattolico praticante, usava partecipare a eventi come matrimoni, aperture di moschee, persino al lancio del primo gruppo scout musulmano della cittadina ed era "un pilastro" della comunità locale. "L'omicidio di 'Sir' David è un'atrocità indifendibile, commessa all'interno di un tempio, e noi la condanniamo nei termini più duri possibili", si legge nella nota. "Questo atto è stato commesso in nome dell'odio cieco e vogliamo che l'autore sia assicurato alla giustizia".