Gb: omicidio deputato David Amess, la polizia: “Matrice terroristica”

Secondo la polizia britannica, l'omicidio del deputato Tory David Amess ha una matrice terroristica. "I primi elementi dell'inchiesta hanno rivelato una matrice potenziale legata all'estremismo islamico", hanno annunciato gli inquirenti in un comunicato. Amess (CHI ERA) è stato accoltellato a morte nella giornata di venerdì da un 25enne britannico di origini somale mentre incontrava gli elettori in una chiesa metodista di Leigh-on-Sea, in Essex. Secondo fonti del Guardian, il killer sarebbe stato in precedenza segnalato come un individuo a rischio radicalizzazione nel programma Prevent, che monitora le persone in grado di commettere reati gravi di terrorismo. La polizia non sta dando la caccia a possibili complici del 25enne, arrestato subito dopo l'agguato. Ma le indagini proseguono e sono in corso perquisizioni in due abitazioni a Londra, riportano i media.