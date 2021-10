6/13 ©Ansa

A Girone e Latorre è concesso un permesso di 4 settimane per tornare in Italia in occasione delle elezioni politiche. L’11 marzo il ministro degli Esteri italiano, Giulio Terzi, annuncia a nome del Governo che i fucilieri non faranno ritorno in India. Il governo indiano, come ritorsione verso l'Italia, impedisce all'ambasciatore italiano in India, Daniele Mancini, di lasciare il Paese. Il 22 marzo i due marò tornano in India