Marò, arbitrato dà ragione all'Italia ma India dovrà essere risarcita

I giudici: “L’Italia ha violato la libertà di navigazione”

Secondo il Tribunale arbitrale, "l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony". Il Tribunale ha invitato i due Paesi “a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti".

Il caso marò

Il caso marò è iniziato il 15 febbraio 2012. I due fucilieri di Marina Latorre e Girone erano imbarcati in un'operazione anti pirateria su una nave, l'Enrica Lexie, battente bandiera italiana e che navigava in acque internazionali. Quel giorno sono rimasti uccisi due pescatori, Ajeesh Pink e Valentine Jelastine, al largo delle coste indiane. I due militari italiani hanno sempre sostenuto di aver pensato che si trattasse di un attacco di pirati e di aver sparato colpi di avvertimento in acqua all'avvicinarsi del peschereccio St. Antony. Latorre e Girone sono stati arrestati e trattenuti a Delhi per anni - tra lentezze burocratiche e giudiziarie, rinvii e ricorsi - nonostante l'India non abbia mai formulato un vero e proprio capo d'imputazione e abbia ventilato in passato anche l’ipotesi di una condanna a morte. Prima Latorre nel 2014 e poi Girone nel 2016 hanno ottenuto di attendere a casa la fine dell'iter arbitrale per motivi umanitari. L'Italia, comunque, si è impegnata a rimandarli a Delhi nel caso in cui la Corte decidesse di concedere la giurisdizione all'India.