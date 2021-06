Marò, Corte indiana chiude tutti i procedimenti giudiziari

La Corte Suprema indiana ha ordinato la chiusura di tutti i procedimenti giudiziari nel Paese a carico di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due marò coinvolti nella morte di due pescatori indiani nel 2012. Lo fa sapere il commissario dell'Ue Paolo Gentiloni in un tweet in cui posta un articolo di un giornale indiano sulla notizia del deposito del risarcimento italiano e scrive: "Si chiude il caso con l’India. Un successo della diplomazia italiana". Secondo quanto riferiscono i giornali di New Delhi, la Corte chiede che l'Italia deve immediatamente avviare un processo contro i due marò. La chiusura del procedimento, all'origine di una lunga controversia fra i due Paesi, è stata decisa dopo che l'India ha accettato l'arbitrato internazionale dell'Unclos (United Nations Convention on the law of the sea), che ha la giurisdizione sui militari della marina italiana.