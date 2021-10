Incidente nel Mar della Cina per un sottomarino nucleare americano

L'impatto è avvenuto cinque giorni fa, ma per ragioni di sicurezza la comunicazione è arrivata solo ieri. La marina statunitense ha detto che un sottomarino a propulsione nucleare americano ha avuto un incidente nelle acque internazionali del Mar cinese meridionale, una zona al centro di molte dispute territoriali tra la Cina e altri paesi. Undici i feriti, ma nessuno versa in gravi condizioni. Il sommergibile è comunque in buone condizioni e i membri della marina hanno detto che il motore, alimentato da un reattore nucleare, non ha subito danni.

Zona di tensione

Il sottomarino USS Connecticut, costruito ai tempi della Guerra fredda, si è scontrato contro un oggetto di cui non si conosce ancora l’entità ma che non è, secondo la marina statunitense, un altro sottomarino. L’incidente è capitato in una zona al centro di tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti e il Regno Unito avevano condotto esercitazioni militari con Giappone, Canada, Paesi Bassi e Nuova Zelanda, e la Cina aveva inviato alcune decine di aerei militari nel cielo sopra Taiwan, come atto provocatorio. Funzionari statunitensi intervistati in forma anonima da Reuters e dal Wall Street Journal hanno anche detto che da almeno un anno gli Usa stanno addestrando l’esercito di Taiwan, nell’eventualità di un attacco da parte della Cina.