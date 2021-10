La Corea del Nord testa un nuovo missile antiaereo

Si tratta del quinto test effettuato a settembre, dopo quello di un "missile ipersonico planante" degli scorsi giorni. Il nuovo modello serve "per abbattere bersagli in volo a distanze più grandi e con maggiore precisione". In programma riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu

La Corea del Nord ha ricominciato a testare missili a ritmo sostenuto. L’ultimo lancio è avvenuto ieri sera: si tratta di un nuovo modello antiaereo "per abbattere bersagli in volo a distanze più grandi e con maggiore precisione". In tutto, a settembre si sono registrati cinque test di fattura rilevante. Il Paese, soggetto a sanzioni internazionali a causa del suo programma di armi nucleari, dovrebbe essere al centro di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu. L'incontro, in programma ieri e rinviato a oggi, è stato richiesto da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia dopo gli ultimi test. A volere la proroga - secondo alcune fonti del Palazzo di Vetro - sono state Russia e Cina, che hanno affermato di aver bisogno di più tempo per studiare la situazione.

Le reazioni

All’ultimo test era assente il leader Kim Jong-un. Quest’ultimo lancio è arrivato nelle stesse settimane in cui il Nord ha segnalato la volontà di migliorare i legami con il Sud, a condizione che Seul abbandoni il suo "doppio standard" di denunciare i test sugli armamenti "difensivi" del Nord mentre giustifica il proprio accumulo di armi. Giovedì, durante il suo discorso al secondo giorno di lavori dell'Assemblea suprema del popolo (il parlamento di Pyongyang), il leader Kim ha affermato che le linee di comunicazione transfrontaliere con la Corea del Sud saranno ripristinate all'inizio di ottobre come parte degli sforzi per migliorare le relazioni fredde. Kim ha anche affermato che il Nord non ha "né scopo né motivo" per provocare la Corea del Sud e ha esortato Seul a "liberarsi dell'illusione" che deve scoraggiare le provocazioni del Nord. Le relazioni intercoreane sono in una fase di stallo dal vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord di Hanoi di inizio del 2019, risoltosi con un nulla di fatto. Intanto, è intervenuto anche il segretario di stato Usa Antony Blinken: le azioni della Corea del Nord aumentano "l'instabilità e l'insicurezza", ha detto. Kim nelle scorse ore ha respinto l'offerta di apertura di un dialogo fatta dagli Stati Uniti, definendola "una facciata per nascondere i loro inganni e i loro atti ostili". "Dall'avvento della nuova amministrazione Usa, la minaccia militare statunitense e la loro politica ostile nei nostri confronti non sono minimamente cambiate, ma sono diventate più astute", ha detto il leader nordcoreano parlando all'Assemblea Suprema del Popolo.