Corea del Nord, testato con successo missile ipersonico

La Corea del Nord ha annunciato di aver sperimentato con successo un razzo supersonico planante confermando le segnalazioni arrivate da Corea del Sud e Giappone, che avevano avvertito dell'avvenuto lancio di un "proiettile non identificato" in direzione del Mare del Giappone. Il lancio di oggi "ha dimostrato che tutte le specifiche tecniche soddisfacevano i requisiti di progettazione", ha spiegato la Korean Central News Agency aggiungendo che era di "grande significato strategico" poiché la Corea del Nord cerca di aumentare le sue capacità di difesa per "mille volte”.