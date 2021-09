Corea del Nord, nuovo lancio missilistico. Pyongyang: "Diritto a test"

La condanna degli Stati Uniti

approfondimento

Corea del Nord testa nuovo missile. Usa: “Monitoriamo la situazione”

L'esercito sudcoreano ha confermato il lancio alle 06:40 ora locale di quello che ha descritto come un "missile a corto raggio" sparato dalla provincia di Chagang, all'interno del Paese. Secondo Tokyo potrebbe trattarsi di un missile balistico che violerebbe le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite imposte al regime di Pyongyang che vieta di effettuare test di questo tipo e che ha più volte imposto sanzioni per i suoi programmi missilistici e nucleari. "Gli Stati Uniti condannano il lancio di missili della Corea del Nord", ha affermato il Dipartimento di Stato americano in una nota. "Questo lancio è in violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e rappresenta una minaccia per i vicini della Corea del Sud e la comunità internazionale. Rimaniamo impegnati in un approccio diplomatico e li invitiamo a impegnarsi nel dialogo".