Tromba d'aria colpisce la Germania: 7 feriti nella città di Kiel

"Un evento che non può essere previsto"

Tetti spazzati via, alberi sradicati e barche distrutte. Venti di oltre 100 km/h che hanno investito tutta la costa e hanno scaraventato in acqua i membri di un club di canottaggio. Alcuni sono finiti all’ospedale, dopo essere stati tratti in salvo dalla gente che si è tuffata in mare per soccorrerli. Come raccontato dalla Bild, questo tipo di eventi metereologici non sono rari in questo periodo dell’anno. Lo scorso 16 agosto, ad esempio, una tromba d’aria aveva investito la Bassa Sassonia danneggiando più di 50 case, mentre a luglio le inondazioni nel Nord Reno-Westfsalia e nella Renania-Palatinato avevano provocato quasi 200 morti. Tuttavia, come affermato da Michael Bauditz del Servizio meteorologico tedesco: “Un evento di questo genere non può essere previsto".