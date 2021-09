Usa, coppia si sposa al confine con il Canada per le restrizioni Covid

Negli Stati Uniti, gli spostamenti tra Stati per i matrimoni sono considerati non essenziali. I due, anche per garantire la presenza della nonna 96enne della sposa, hanno deciso di celebrare le nozze tenendo le famiglie ognuna nel proprio Paese Condividi:

Le restrizioni dovute al Covid-19 hanno reso complicati anche i matrimoni. Così una famiglia canadese ha deciso di celebrare le nozze al confine evitando di entrare negli Stati Uniti per assistere al matrimonio della figlia. La decisione è stata immortalata dalla foto pubblicata su Facebook dalla Breakfast Television. L’unica condizione posta dallo sposa era la presenza della sua nonna 96enne: “È l’unica nonna che abbia mai conosciuto, era molto importante per me che fosse lì nel giorno più felice della mia vita”. Quelli per i matrimoni rientrano nella categoria di viaggi non essenziali limitati dagli Stati Uniti. Il volo era quindi difficile ma possibile, tuttavia Mahoney (è questo il nome della sposa) vista l’età della nonna, non voleva correre alcun rischio di contagio anche se vaccinata.

Un viaggio non essenziale leggi anche Covid, United Airlines licenzierà 593 dipendenti non vaccinati Intervistati dalla Cnn, la coppia ha raccontato del primo incontro avvenuto 35 anni fa. Entrambi amanti della montagna e dello sci, sono rimasti amici per anni. Dieci anni fa, Ray, lo sposo, si ritrovò a essere il maestro di sci dei figli di Mahoney. Erano entrambi già sposati, ma poi divorziarono. Tornarono in contatto grazie a un post su Facebook di lei circa un anno e mezzo fa. Fidanzati ufficialmente lo scorso marzo, non volevano aspettare troppo tempo per sposarsi.

