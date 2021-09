Gerusalemme, donna tenta di accoltellare agenti: uccisa dalla polizia

È accaduto in una strada che conduce alla moschea di al-Aqsa. Le forze dell’ordine hanno detto che l’assalitrice era armata di un "oggetto appuntito". Secondo il Times of Israel si tratterebbe di una 30enne palestinese proveniente dalla Cisgiordania

Media: la donna è una 30enne palestinese

L’episodio è accaduto in una strada che conduce alla moschea di al-Aqsa, dove un giornalista dell'Afp ha sentito alcuni colpi d'arma da fuoco e visto il corpo di una donna a terra, poi coperto da un lenzuolo. Secondo il Times of Israel, nessun agente è rimasto ferito. Il quotidiano riporta che la donna sarebbe una palestinese di 30 anni di Qabatiya, una città della Cisgiordania, e che rimane da chiarire come abbia fatto a entrare in Israele.