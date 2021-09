Canada, 39 lavoratori intrappolati in una miniera: sono illesi

I minatori sono bloccati da domenica pomeriggio a Sudbury, in Ontario, in seguito a un incidente che ha interrotto l'accesso all'uscita principale. La società proprietaria dell’impianto, la brasiliana Vale, ha riferito che nessuno è rimasto ferito

