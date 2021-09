Referendum sull’aborto a San Marino: vince il sì alla depenalizzazione

Le urne hanno chiuso alle 20 e i dati parziali parlano di una maggioranza di sì all'introduzione e depenalizzazione dell'interruzione di gravidanza. Per ora nel Paese le donne non possono abortire neanche se sono in pericolo di vita e l'interruzione di gravidanza è per il codice penale un reato con una pena prevista dai tre ai sei anni di reclusione. Affluenza al 41,11%, non c’è il quorum Condividi:

I cittadini di San Marino hanno approvato la legalizzazione dell'aborto in un referendum che, secondo i dati provvisori diffusi dal ministero dell'Interno, è stato approvato con il 77% dei Sì. I residenti della minuscola repubblica, dalla forte tradizione cattolica, si sono espressi così a larga maggioranza per consentire l'interruzione di gravidanza entro le 12 settimane e, in caso di malformazioni del feto o rischi per la vita della gestante, anche oltre questo termine.

Il referendum sull'aborto Il referendum propositivo di iniziativa popolare prevedeva questo quesito sulla scheda: "Volete che sia consentito alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna?". I dati parziali parlano di una maggioranza di sì, con uno scarto complessivo di un centinaio di voti. Dai numeri diffusi dalla Segreteria di Stato agli Affari interni, emerge la grande differenza tra elettori residenti (46,06%) e quelli esteri (4,66%). Sempre parziale il dato che vede le donne in maggioranza tra i votanti. Erano chiamati alle urne 35.411 elettori - 22.970 interni e 12.441 esteri (la maggioranza sono i residenti nelle vicine Romagna e Marche) - che potevano esprimere il loro parere andando in uno dei 32 seggi aperti nei 9 castelli della piccola Repubblica, oltre ai sei riservati ai cittadini esteri.