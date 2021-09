Asta record cappello a bicorno di Napoleone, venduto a 1,2 mln euro

In base alla ricostruzione storica il cimelio, battuto da Sotheby's a Parigi in occasione del bicentenario della sua morte, aveva accompagnato l'imperatore francese durante la sua trionfale campagna del 1807 ed era stato indossato durante la firma dei trattati di Tilsit che divisero l'Europa in diverse zone di influenza francese e russa con lo zar Alessandro I di Russia

Un pezzo da collezione, che trasuda storia da ogni centimetro di tessuto. Appartenuto a Napoleone Bonaparte, il cappello a bicorno è stato venduto al prezzo record di 1,2 milioni di euro pari a 1,4 milioni di dollari in un'asta online organizzata da Sotheby’s a Parigi in occasione del bicentenario della sua morte. Secondo la leggenda infatti questo cimelio ha accompagnato l'imperatore francese durante la sua trionfale campagna del 1807. La casa d’aste aveva proposto il bicorno con una stima di 500.000-700.000 euro (587.000-822.000 dollari).

Appartenuto per due secoli alla famiglia Shaw Stewart

In base alla ricostruzione storica era stato indossato durante la firma dei trattati di Tilsit del 7 luglio 1807 che divisero l'Europa in diverse zone di influenza francese e russa con lo zar Alessandro I di Russia. Il capitolo successivo della sua storia è iniziato quando l'imperatore lasciò Dresda e il suo valletto regalò il cappello a Jean-Baptiste Kuhnel, portiere del palazzo Bruhl-Marcolini. Poi fu acquistato nel 1814 dal politico Sir Michael Shaw Stewart, che portò il cappello ad Ardgowan, in Scozia, e da allora è stato tramandato di generazione in generazione dalla famiglia. L'esemplare è rimasto di proprietà della famiglia Shaw Stewart fino al 2015, quando è stato venduto da Christie's a Londra per 386.500 sterline (530.000 dollari).