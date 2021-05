Napoleone, 200 anni fa la morte: la storia de "Il 5 maggio" di Manzoni

Appresa la notizia della scomparsa del condottiero, il poeta milanese si buttò subito a scrivere un'ode dedicata all’uomo che aveva cambiato la storia d’Europa. Scritta di getto in tre giorni, ne passa in rassegna le imprese, chiedendosi "Fu vera gloria?". È l'opera sull'ex imperatore rimasta più di tutte nella storia, a partire dall'incipit: "Ei fu, siccome immobile"

Un’ode per la gloria divina che soppianta quella terrena

Nell’ode viene rievocata la vicenda terrena di Napoleone con toni epici, tra battaglie e imprese dell'ex imperatore. È il ritratto di un uomo di potere sconfitto e umiliato, che al termine della sua vita approda alla fede religiosa, e che riesce a comprendere come la propria vicenda terrena si inserisca nell’ordine provvidenziale della storia. E per farlo Manzoni utilizza toni lirico-religiosi, anche per raccontare le imprese militari del condottiero. Nel componimento Manzoni non nomina mai Napoleone, pur annunciandone la morte. Nell’opera del letterato milanese, “Il cinque maggio” si colloca cronologicamente tra le tragedie e “I Promessi Sposi”. Nell’ode sono presenti alcuni temi tipici della poetica di Manzoni, come quello dell’autorità e della gloria umana che viene ridimensionata dalla gloria divina.

La genesi della poesia

Il componimento nasce dalle profonde riflessioni storiche ed etiche di Manzoni, che giunsero a una svolta quando il poeta, leggendo la Gazzetta di Milano, venne a sapere della conversione di Napoleone, avvenuta prima della morte. Dopo averla completata, Manzoni presentò l’ode alla censura austriaca, che non ne consentì la pubblicazione: si trattava infatti di un omaggio eccessivo a colui che era stato un acerrimo nemico dell’impero. Lo scrittore però aveva preparato due esemplari: uno fu trattenuto dal censore, mentre l'altro fu fatto circolare sotto forma di manoscritto, anche al di fuori del Regno Lombardo-Veneto.