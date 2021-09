Usa, coppia scomparsa, l’Fbi: i resti rinvenuti sono di Gabby Petito

La 22enne e il suo ragazzo, Brian Laundrie, erano partiti a luglio per un viaggio in camper che doveva durare 4 mesi nel West americano. I due sono molto famosi sui social e hanno documentato il loro viaggio con post e video. La ragazza è scomparsa a fine agosto. Il fidanzato è tornato a casa da solo l’1 settembre e da allora non ha collaborato con la polizia, fino a quando pochi giorni fa è sparito nel nulla facendo perdere la sue tracce. Gli agenti lo stanno cercando ovunque Condividi:

Il corpo trovato domenica nella Bridger-Teton National Forest, in Wyoming, è di Gabby Petito, la ragazza di 22 anni scomparsa a fine agosto mentre era in viaggio con il fidanzato. A confermarlo è l'Fbi dopo i risultati dell’autopsia. Per i medici legali la causa più probabile della sua morte è un omicidio. Sempre domenica gli agenti hanno perquisito l'abitazione di Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito. Laundrie è rientrato a casa, in Florida, da solo l’1 settembre e da allora si è rifiutato di parlare con gli investigatori invocando il quinto emendamento. Di recente ha fatto perdere le sue tracce. L'Fbi gli sta dando la caccia ovunque e sta mettendo sotto torchio i genitori per farli parlare. “Potrebbe essere ovunque”, ha detto alla Cnn il capo della polizia di North Port (Florida), Todd Garrison.

Il viaggio della coppia influencer leggi anche Usa, coppia scomparsa. Trovato corpo in foresta: potrebbe essere Gabby Gabby e il suo ragazzo erano partiti a luglio per un viaggio in camper che doveva durare 4 mesi nel West americano. La giovane, molto famosa su Instagram dove contava oltre 500mila follower, aveva documentato il viaggio anche con un serie di video diventati virali, "Beginning Our Van Life Journey", sul suo canale YouTube chiamato "Nomadik Statik" che conta circa 35mila iscritti. Anche Brian è un aspirante influencer da quasi 200mila follower. A bordo del camper avevano regolarmente postato su Instagram, con l'hashtag #vanlife, la loro avventura e la loro relazione fra sorrisi ed effusioni. Poi però alla fine di agosto i post si sono improvvisamente fermati e Brian è tornato a casa da solo.

La denuncia della scomparsa di Gabby leggi anche Usa, giallo coppia famosa sui social: dopo Gabby sparisce anche Brian Incapace di mettersi in contatto con Gabby, la famiglia della ragazza ha allertato le autorità l'11 settembre. Da quel momento è partita una ricerca senza fine, che ha portato dopo giorni e giorni e centinaia di segnalazioni alla scoperta del corpo senza vita in Wyoming. Per gli investigatori però il caso è solo all'inizio. Dopo qualche giorno dalla denuncia della scomparsa della ragazza, Brian ha fatto perdere le sue tracce. Laundrie è sparito e la sua famiglia, fin dal rientro del ragazzo, non ha collaborato con le autorità limitandosi a fornire il contatto del loro avvocato. "Brian non è scomparso, si sta nascondendo", ha detto l'avvocato della famiglia Petito. "Brian si rifiuta di dirci dove ha visto Gabby per l'ultima volta, o di spiegare perché l'abbia lasciata da sola tornando con il camper. Sono domande cruciali che esigono risposte immediate", hanno dichiarato i genitori della ragazza.