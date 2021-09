Usa, giallo coppia famosa sui social: dopo Gabby sparisce anche Brian

Gabby e il suo ragazzo erano partiti a luglio per un viaggio in camper che doveva durare 4 mesi, puntualmente condiviso sui social con foto e video della coppia apparentemente felice: baci, abbracci, colazioni, capriole sulla spiaggia. La giovane aveva documentato il viaggio anche con un video diventato virale, "Beginning Our Van Life Journey", sul suo canale YouTube chiamato "Nomadik Statik" che conta circa 35mila iscritti. L'obiettivo del viaggio era proprio quello di vivere in modo nomade.

Ma il primo settembre Brian è tornato da solo nella casa a North Port, in Florida, dove i due giovani abitano insieme ai genitori di lui. Pochi giorni dopo, l'11 settembre, i familiari della ragazza - che vivono a New York - hanno denunciato la scomparsa della giovane, riferendo di non averne notizie dalla fine di agosto. Ora si sono perse le tracce anche di Brian. Intanto, però, è spuntato un video risalente al mese scorso e reso pubblico dalla polizia di Moab, cittadina dello Utah: si vede la ragazza in lacrime, dentro a una macchina, mentre degli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di una violenta lite della coppia. I due ragazzi avrebbero rassicurato la polizia dicendo di essere "innamorati e fidanzati". Laundrie avrebbe anche detto a un poliziotto che lui e Gabrielle soffrivano di uno stesso problema mentale.

La denuncia della famiglia di Gabby

"Brian non è scomparso, si sta nascondendo. È Gabby ad essere sparita", ha detto l'avvocato della famiglia Petito. "Brian si rifiuta di dirci dove ha visto Gabby per l'ultima volta, o di spiegare perché l'abbia lasciata da sola tornando con il camper. Sono domande cruciali che esigono risposte immediate", hanno dichiarato i genitori della ragazza. "Abbiamo provato tutta la settimana a parlare con Brian e con la sua famiglia ma ora i suoi genitori ci hanno detto che non lo hanno visto e non sanno dove sia", ha riferito Josh Taylor, un dirigente della polizia. Ora lo sta cercando anche l'Fbi.

Le indagini dell’Fbi

Il giovane, che ha un anno più della ragazza, è considerato "persona di interesse" ma per ora non è stato incriminato. Gli investigatori sono convinti che nasconda informazioni utili a capire che fine abbia fatto Gabrielle ma il suo legale gli ha consigliato di non parlare, invocando il quinto emendamento, che consente di non testimoniare contro sé stessi. "La famiglia di Gabrielle è torturata dal fatto che c’è una persona che ha potenzialmente informazioni su di lei e non le rivela", ha detto Taylor.