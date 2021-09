Usa, coppia scomparsa. Trovato corpo in foresta: potrebbe essere Gabby

Secondo l'Fbi il cadavere coincide con la descrizione della 22enne. Si cerca ancora il fidanzato Brian Laundrie. I due erano diventati celebri negli Stati Uniti grazie al web, condividendo i momenti di un viaggio in van Condividi:

Il cadavere ritrovato in una foresta nella contea di Teton in Wyoming, negli Usa, coincide con la descrizione della 22enne Gabby Petito, scomparsa mentre viaggiava per il West americano insieme al fidanzato Brian Laundrie. Lo ha detto l'Fbi in un briefing al al Grand Teton National Park.

Le ricerche leggi anche Usa, giallo coppia famosa sui social: dopo Gabby sparisce anche Brian L'annuncio è stato dato alla Cnn dal medico legale della contea, il dottor Brent Blue, che non ha fornito altri dettagli. Le agenzie locali e federali stanno cercando, oltre a Gabby, anche Brian, 23 anni, di cui non si hanno più notizie da martedì scorso. Nel suo caso le ricerche si sono spostate in una riserva naturale in Florida, dove ha detto che sarebbe andato l'ultima volta che ha parlato con i genitori. Non è accusato di nulla ma considerato "persona d'interesse" nella vicenda della scomparsa di Gabby.