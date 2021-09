Eruzione vulcano alle Canarie, le immagini del fiume di lava. VIDEO

Continua l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie. Oltre 200 edifici sono stati distrutti e migialia di persone sfollate e messe in salvo mentre la lava continua a scendere verso la costa, distruggendo ciò che incontra. "Non si può fare niente", ha dichiarato il presidente regionale delle Canarie, Angel Victor Torres. "La lava inghiottisce le case come se fossero di carta", ha raccontato all'agenzia Efe una donna che vive nella zona.

Rischio di esplosioni quando la lava arriverà in mare

Ancora non è chiaro per quanto tempo si prolungherà l'eruzione. Secondo vulcanologi e tecnici, mentre dal Cumbre Vieja continua la fuoriuscita di materiale vulcanico, la lava, che ha raggiunto una temperatura di circa 1.100 gradi, sta avanzando a una velocità di circa 700 metri all'ora lungo il suo versante occidentale, scendendo verso la costa. Quando arriverà al mare, ci potrebbero essere "esplosioni" e una "pioggia acida", secondo quanto detto dal geologo Josè Mangas alla Efe. Le autorità stanno diffondendo istruzioni alla popolazione locale in particolare per proteggersi da ceneri e gas fuoriusciti dal vulcano.