In Cina è la festa di metà autunno, 40 milioni di persone in viaggio

Quattro giorni di vacanza in Cina per la Festa di Metà Autunno e una stima di 40 milioni di persone in viaggio all'interno del territorio nazionale. È quanto reso noto oggi dalla China State Railway Group Co. Ltd, che ha specificato come gli spostamenti dovrebbero raggiungere il picco nella giornata di domani quando sono previsti 11 milioni di viaggiatori.

Le prenotazioni ferroviarie

Basandosi sulle prenotazioni già effettuate su www.12306.cn, il sito web ufficiale per i biglietti ferroviari del Paese, la China State Railway Group Co. Ltd ha specificato che si prevede un recupero in termini di flusso ferroviario di passeggeri, raggiungendo così il livello del 2020. Per affrontare questo flusso i dipartimenti ferroviari hanno rafforzato i protocolli di prevenzione delle epidemie, hanno potenziato i controlli di sicurezza e hanno migliorato i propri servizi, allo scopo di assicurare spostamenti sicuri e ordinati per chi viaggia. Sono state eseguite disinfezioni più frequenti, con le attrezzature per la pulizia in funzione 24 ore al giorno in alcune stazioni. Inoltre, sono stati riorganizzati gli itinerari in entrata e in uscita, in modo da evitare blocchi alla circolazione.