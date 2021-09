Elezioni Russia, exit poll: partito di Putin al 45%, comunisti al 21%

Seggi chiusi nel Paese, dove i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere i deputati della Duma. Secondo Ria Novosti, che cita i dati diffusi da Insomar, Russia Unita sarebbe al primo posto, seguita dal Partito Comunista, dal Partito Liberale Democratico (8,7%) e da Russia Giusta (7,9%) Condividi:

Seggi chiusi in Russia, dove 110 milioni di cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere i deputati della Duma. A vincere le elezioni legislative sarebbe Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Almeno stando agli exit poll. Al secondo posto i comunisti. L'affluenza, alle 18 locali, era del 45,15%. Le urne sono state aperte per tre giorni, dal 17 al 19 settembre, con la possibilità di votare anche online.

Gli exit poll assegnano la vittoria al partito di Putin leggi anche Elezioni Russia, Google blocca accessi a liste voto di Navalny Gli exit poll assegnano il 45,2% dei consensi a Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Al secondo posto, col 21%, il Partito Comunista; al terzo (8,7%) il Partito Liberale Democratico; infine Russia Giusta (7,9%). Russia Unita sarebbe avanti in 130 collegi uninominali (sui 225 in palio), il Partito Comunista ne prenderebbe 10 e Russia Giusta 5. A dare i primi numeri è Ria Novosti, che cita i dati diffusi da Insomar. Il sistema per le elezioni alla Duma prevede una lista federale nazionale, in cui si vota per i partiti (225 i seggi in palio), e una basata sui collegi uninominali (dove si vota col maggioritario per un candidato), dove in palio ci sono altri 225 seggi. Molti osservatori, già nei giorni scorsi, erano sicuri che Russia Unita avrebbe mantenuto il controllo del Parlamento. Resta però da capire con quale maggioranza. Nelle precedenti elezioni parlamentari, nel 2016, Russia Unita aveva ricevuto ufficialmente il 54,2% dei voti e aveva ottenuto 343 deputati su 450: una maggioranza qualificata dei due terzi che consente di riformare la Costituzione. Il Partito comunista nel 2016 aveva ottenuto il 13,3% dei voti. Sarà poi interessante vedere chi nei collegi uninominali riuscirà a spuntarla, se tra loro ci saranno nomi “scomodi” o figure innocue. È qui che si vedrà se il voto intelligente chiesto da Alexei Navalny ha avuto un impatto. "Andate a votare, non siate pigri", ha incalzato l'oppositore dal carcere.