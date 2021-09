Papa Francesco, al via il viaggio in Ungheria e Slovacchia

Il Pontefice è a Budapest per la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale. Nella capitale ungherese incontrerà anche il premier Orban. Poi si sposterà a Bratislava per la visita pastorale fino a mercoledì 15. Per Bergoglio si tratta del primo viaggio dopo l'intervento al colon del 4 luglio scorso e il 34esimo del suo Pontificato Condividi:

Un viaggio breve ma intenso. Oggi, 12 settembre, Papa Francesco è a Budapest per la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale, poi proseguirà in Slovacchia per la visita pastorale fino a mercoledì 15. Si tratta del primo viaggio dopo l'intervento al colon del 4 luglio scorso e il 34esimo del suo Pontificato. Dopo la partenza da Fiumicino all’alba, solo nella prima giornata Bergoglio sarà in due Stati. In tre giorni e mezzo di celebrazioni, incontri (con le autorità, ecumenici, con le comunità ebraiche, il clero, i giovani, anche con la comunità rom), spostamenti e voli interni, sono dodici i discorsi che pronuncerà il Pontefice.

La salute di Bergoglio leggi anche Papa Francesco: "Un infermiere mi ha salvato la vita" Sulla salute di Bergoglio, spiega il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni, non si adotteranno misure speciali e straordinarie: si osserverà la "solita cautela". Le "usuali misure sanitarie sono già abbastanza stringenti - ha spiegato Bruni ai giornalisti -. Ci sarà il medico a bordo, gli infermieri, ma non misure particolari".

I temi del viaggio leggi anche Papa Francesco: "Afghanistan? Paesi accolgano chi cerca nuova vita" Per quanto riguarda i temi del viaggio, che porta a 54 i Paesi visitati da Bergoglio dall'inizio del Pontificato, è stato lo stesso Papa a darne un saggio nell'Angelus di domenica scorsa, quasi un messaggio ai due popoli che lo attendono. "Mi recherò a Budapest per la conclusione del Congresso Eucaristico Internazionale - ha detto -. Il mio pellegrinaggio proseguirà, dopo la Messa, per alcuni giorni in Slovacchia, e si concluderà il mercoledì successivo con la grande celebrazione popolare della Vergine Addolorata, patrona di quel Paese". Saranno così "giorni segnati dall'adorazione e dalla preghiera nel cuore dell'Europa". "Chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera - ha aggiunto Francesco -, e affido le visite che compirò all'intercessione di tanti eroici confessori della fede, i quali testimoniarono in quei luoghi il Vangelo tra ostilità e persecuzioni". "Essi aiutino l'Europa - ha invocato - a testimoniare anche oggi, non tanto a parole, ma soprattutto con i fatti, con opere di misericordia e di accoglienza, il buon annuncio del Signore che ci ama e ci salva".