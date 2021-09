Papa Francesco: "Afghanistan? Paesi accolgano chi cerca nuova vita"

"In questi momenti concitati, che vedono gli afghani cercare rifugio, prego per i più vulnerabili tra loro. Prego perché molti Paesi accolgano e proteggano quanti cercano una nuova vita. Prego anche per gli sfollati interni, affinché abbiano l'assistenza e la protezione necessaria". Questo è quanto ha affermato il Papa all'Angelus.

Le dichiarazioni del Pontefice

"Possano i giovani afghani - ha aggiunto Francesco - ricevere l'istruzione, bene essenziale per lo sviluppo umano. E possano tutti gli afghani, sia in patria, sia in transito, sia nei Paesi di accoglienza vivere con dignità, in pace e fraternità coi loro vicini".