Afghanistan, Guterres (Onu): "Necessario un dialogo con i talebani"

In un'intervista a France Press, il segretario generale ha ribadito i doveri della comunità internazionale. Anche Cina e il Fronte di resistenza nazionale hanno aperto a un confronto con gli Studenti del Corano per cessare i combattimenti

"Situazione imprevedibile"

Continua il dibattito internazionale riguardo il nuovo governo talebani in Afghanistan: “Vogliono essere riconosciuti, vogliono che le sanzioni siano abolite, vogliono il sostegno finanziario”, ha continuato il numero uno dell’Onu. “Dobbiamo mantenere un dialogo con i talebani”, anche se come ribadisce lo stesso Guterres: “Non ci sono garanzie. La situazione è imprevedibile e per questo dobbiamo coinvolgerli se vogliamo che l’Afghanistan non sia un centro di terrorismo, se vogliamo che le donne e le ragazze non perdano tutti i diritti acquisiti”. Il timore principale della comunità internazionale è che l’esempio degli Studenti del Corano possa essere emulato dai gruppi jihadisti.