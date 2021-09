Spagna, vescovo ex esorcista si dimette: innamorato di una scrittrice

Xavier Novell Gomà è conosciuto in Catalogna per le sue posizioni controverse su omosessualità e aborto. Secondo il sito Religion Digital, la scrittrice di romanzi erotici Caballol dietro la sua scelta

Già noto alla cronaca locale per le sue posizioni su argomenti come l’aborto, l’omofobia e l’indipendenza della Catalogna, il monsignor Xavier Novell Gomà si è dimesso. Secondo il sito Religion Digital, dietro a quelle “ragioni personali” che lo avrebbero spinto a questa scelta ci sarebbe un suo innamoramento nei confronti della psicologa e scrittrice di romanzi erotici Silvia Caballol.

Laureato prima in ingegneria agricola all’Università di Lleida nel 1990, poi in filosofia nel 1995, viene ordinato sacerdote nel 1997. Nel 2010 Novell è nominato vescovo da Papa Benedetto XVI: aveva 41 anni e questo ne fece di lui il più giovane in Spagna. Assegnato alla parrocchia di Solsona, si distinse presto nella comunità. “L’omosessualità può essere correlata a una figura paterna assente e lontana”, disse. Dichiarato “persona non gradita” dal consiglio comunale di Cervera nel 2017, si ritrovò anche costretto a chiamare la polizia per poter lasciare la chiesa parrocchiale di Tarrega a causa di una manifestazione Lgbt organizzata contro di lui.

"Ragioni personali"

Dichiarazioni “sfortunate”, come disse il sindaco di Solsona David Rodriguez, di un vescovo che nella sua carriera sacerdotale è stato anche esorcista. “Monsignor Novell ha preso la decisione dopo un periodo di riflessione”, fa sapere la sua ex diocesi. Ma dietro a questa scelta, secondo Religion Digital e poi anche secondo El Pais che ha confermato alcune indiscrezioni, ci sarebbe Silvia Caballol. Laureata in psicologia, 38 anni, ha scritto romanzi erotici come “L’inferno della lussuria di Gabriel”. Nessuno dei due interessati ha, per il momento, smentito quanto viene scritto dalla stampa spagnola. Alcune voci sostengono che Novell starebbe cercando lavoro a Barcellona, come agronomo.