Niente green pass in chiesa, obbligo non esteso a messe e funzioni

Obbligatorio dal 6 agosto per sedersi al bar o in ristoranti al chiuso, il green pass non servirà invece per accedere in chiesa. Lo ha precisato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Per messe e funzioni religiose, quindi, non sarà necessaria la certificazione verde che attesti la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo eseguito non oltre 48 ore prima. L'accesso ai luoghi di culto sarà libero, ma continuerà a essere regolato dalle norme attuate già da oltre un anno per evitare la diffusione del coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).