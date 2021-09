Covid Usa, boom dei contagi: +300% rispetto a un anno fa

Negli Usa superati i 40 milioni di casi

Intanto gli Usa hanno superato anche i 40 milioni di casi, un numero maggiore della popolazione della California, lo Stato più popoloso del Paese, secondo quanto ha scritto - il 7 settembre - il New York Times sulla base del suo database. Negli Usa inoltre il 47% degli americani non è pienamente vaccinato.

Si teme per la variante Mu

E se nel Paese rallenta il ritmo della variante Delta, con i contagi in calo in alcuni Stati, come il Missouri, ora si teme per la variante Mu. Da quando è stata scoperta in Colombia a gennaio si è diffusa in circa 40 Paesi, mentre negli Usa - secondo Newsweek - è presente in 49 Stati su 50 (e nel distretto di Columbia, dove si trova la capitale Washington). Il virologo Anthony Fauci ha affermato che i funzionari sanitari stanno controllando "attentamente" la variante Mu, nonostante non sia "nemmeno vicina" a diventare il ceppo di Covid-19 dominante negli Stati Uniti.