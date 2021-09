Gemelle siamesi separate in Israele con un raro intervento chirurgico

L'operazione è avvenuta al Soroka Medical Center nella città di Beersheba, in Israele, la scorsa settimana

Due gemelle siamesi di un anno, nate con la parte posteriore della testa unita, sono state separate grazie a un’operazione durata 12 ore. L'operazione è avvenuta al Soroka Medical Center nella città di Beersheba, in Israele , la scorsa settimana.

La fase post operatoria procede bene

L'équipe medica di 50 persone ha eseguito l'impresa dopo mesi di preparazione. L'operazione “rara e complessa" ha incluso innesti di cuoio capelluto per entrambe. "Ora respirano e mangiano da sole", ha detto Eldad Silberstein, capo del dipartimento di chirurgia plastica di Soroka. È la prima volta che un'operazione del genere, condotta solo 20 volte in tutto il mondo, viene eseguita in Israele.