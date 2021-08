Usa: oltre 20 morti in Tennessee per inondazioni, allarme per Henri

15/19 ©Ansa

Il presidente Joe Biden ha dato il via libera allo stato di emergenza negli Stati interessati, comparendo anche in tv per aggiornare l'opinione pubblica. “Faremo tutto il possibile per rispondere a questa emergenza e per evitare il più possibile i danni”, ha detto il presidente Usa. “È importante monitorare la situazione ed essere preparati in casa e nel vicinato. Assicuratevi di avere provviste per la vostra famiglia, compresi i medicinali necessari, cibo, acqua e radio con batterie in caso di lunghe interruzioni di corrente”, ha aggiunto