Sono più di 40 milioni le persone a rischio per l'uragano Henri, che sta colpendo in queste ore la costa Est degli Stati Uniti. A New York è stato interrotto il concerto evento "We Love NYC: The Homecoming", con l'evacuazione di migliaia di spettatori. Intanto un alluvione ha colpito il Tennessee, causando 10 morti e provocando più di 30 dispersi. E ci sono vittime anche in Messico per il passaggio dell'uragano Grace