Nello Stato di Veracruz ha toccato terra l'uragano Grace, che ha raggiunto forza 3: secondo le previsioni dovrebbe perdere forza rapidamente, ma le autorità hanno comunque diffuso un allarme per possibili danni e inondazioni da Puerto Vera Cruz a Cabo Rojo. La città di New York, insieme a diverse zone della costa nordorientale degli Usa, sono in allerta per l'arrivo della tempesta tropicale Henri