Afghanistan, talebani cercano giornalista nelle case. Ucciso parente

In Afghanistan i talebani, mentre erano alla ricerca di un giornalista che lavora per Deutsche Welle (Dw), hanno sparato uccidendo un membro della sua famiglia e ferendone gravemente un altro. A renderlo noto è la stessa radio tedesca sul suo sito web. I miliziani sono andati casa per casa per trovare il cronista, che ora lavora in Germania. Altri membri della sua famiglia sono riusciti a scappare in extremis, mentre i talebani andavano di porta in porta per cercarlo, e sono in fuga (GLI AGGIORNAMENTI SULL'AFGHANISTAN LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).