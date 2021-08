Caso Epstein, donna fa causa a principe Andrea: “Abusò di me”

Una delle accusatrici del miliardario suicida Jeffrey Epstein , Virginia Giuffre, ha avviato un'azione legale contro il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta. Lo riportano alcuni media Usa. La donna sostiene di essere stata abusata sessualmente da Andrea quando lei aveva solo 17 anni e in tre occasioni diverse: a Londra, a New York e nella residenza di Epstein alle Isole Vergini. Nelle carte, depositate presso la corte federale di Manhattan, Giuffre denuncia come fu costretta a fare sesso con Andrea da Epstein e dalla sua complice Ghislaine Maxwell, arrestata nel luglio 2020 .

Le accuse di Virginia Giuffre al principe Andrea

Virginia Giuffre già in passato aveva avanzato le sue accuse con gli investigatori del caso Epstein e in tv in diverse interviste. Ma l'azione legale presentata a New York rischia di mettere in seria difficoltà il duca di York, oggi 61enne, che ha sempre negato le accuse. I fatti denunciati si riferiscono a 20 anni fa e in alcune foto già da tempo pubblicate sulla stampa si vede il principe Andrea ritratto con Giuffre, allora minorenne, e con Ghislaine Maxwell. "Venti anni fa - si legge nell'azione legale presentata a New York - la ricchezza, il potere, la posizione e le connessioni del principe Andrea gli consentirono di abusare di una ragazzina spaventata e vulnerabile che non aveva nessuno che la proteggeva. E' ora che ne risponda". Con la causa arriva quindi la richiesta del risarcimento dei danni fisici e morali, da parte della presunta vittima.