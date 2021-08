Festa per i 60 anni di Obama, spuntano gli scatti rubati. FOTO

Le immagini di Obama in pista

Fra le immagini rilanciate dal New York Post, alcune immortalano Obama scatenato sulla pista da ballo con un microfono in mano, altre lo mostrano con un sorriso smagliante mentre posa con alcune delle invitate: pantaloni bianchi, camicia a fiori e al collo una vistosa collana scura. Le foto pubblicate da TJ Chapman, e poi subito tolte dall’account di Instagram, mostrano decine di persone: fra gli invitati Tom Hanks, Beyoncé, Bradley Cooper, LeBron James, Steven Spielberg e Oprah Winfrey. Anche l'immagine dell’ex presidente mentre balla in pista era finita sull'account Instagram della cantante Erykha Badu, che poi l'ha tolta. In altre foto poi compaiono gli speciali tovaglioli realizzati per l'evento, bianchi con la scritta dorata “44x60”, in onore dei 60 anni del 44esimo presidente degli Stati Uniti. Un altro video, ripreso da lontano, del palco discoteca, è comparso in serata su YouTube, così come il filmato di un banchetto con patate ripiene di aragoste.