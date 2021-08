New York, si dimette Melissa DeRosa. Era il braccio destro di Cuomo

La collaboratrice avrebbe guidato gli sforzi del governatore di New York per cercare di coprire le molestie sessuali e vendicarsi di una delle accusatrici. La donna è coinvolta anche nel tentativo di Cuomo di nascondere i dati reali sui decessi per Covid-19

Le dimissioni

approfondimento

Usa, procuratrice New York: "Cuomo ha molestato diverse donne"

DeRosa, 38 anni, è rimasta al fianco del governatore per anni. La donna era anche finita sotto accusa all'inizio per il ruolo avuto negli sforzi dell'amministrazione di New York per diminuire la reale portata delle morti nelle case di cura a causa del coronavirus. DeRosa ha rassegnato le sue dimissioni dopo la pubblicazione del rapporto di accusa che ha gettato al centro dello scandalo l’esecutivo newyorkese. Cuomo, invece, rifiuta di dimettersi nonostante le pressioni da parte del Presidente americano Joe Biden.