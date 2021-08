Usa, procuratrice New York: "Cuomo ha molestato diverse donne"

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, "ha molestato diverse donne". E' quanto sostiene la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, annunciando i risultati di un'indagine indipendente sulle accuse contro il politico democratico.

Le accuse

"L'indagine - ha detto James in una conferenza stampa - ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente più donne e nel farlo ha violato la legge federale e statale".

Secondo James, l'indagine ha accertato che Cuomo "ha molestato sessualmente attuali ed ex dipendenti dello stato di New York, con contatti indesiderati e non consensuali e facendo numerosi commenti di natura sessuale che hanno creato un ambiente di lavoro ostile per le donne".