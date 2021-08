Usa Weekly News, gli incentivi (economici) di Biden ai nuovi vaccinati

19/19 Twitter Andrew Harnik

Card on your chin – Un episodio immortalato da Andrew Harnik, giornalista e fotografo di AP vede Joe Biden protagonista. Il presidente, infatti, non si era accorto di avere un non precisato oggetto sul mento e, per evitare spiacevoli inconvenienti, è stato avvisato da un membro del suo staff…con un biglietto. Cosa c’era scritto?! “Sir, there’s something on your chin”