Covid, Usa valutano l'obbligo di vaccino per visitatori stranieri

Gli Usa stanno valutando l'introduzione dell'obbligo vaccinale per i gli stranieri che entrano nel Paese. L'amministrazione Biden starebbe lavorando a un piano secondo cui tutti i visitatori non residenti che viaggiano negli Stati Uniti dovranno essere completamente vaccinati. Lo riporta la Cnn citando fonti della Casa Bianca e spiegando come comunque si prevedono delle eccezioni. Il piano, si spiega, sarebbe ancora in una fase preliminare di preparazione e al momento non sarebbe imminente alcun annuncio. Pertanto per ora restano in vigore le attuali restrizioni.

Fda accelera approvazione "full" per Pfizer

Intanto, entro poche settimane potrebbe arrivare l'approvazione definitiva del vaccino Pfizer-BioNtech da parte dell'ente per il controllo sui farmaci degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (Fda) . Finora infatti il vaccino ha ottenuto solo l'approvazione in emergenza. Il New York Times, citando fonti interne all'agenzia, riporta che l'accelerazione sulla procedura, che era prevista per l'autunno, potrebbe servire a rilanciare la campagna vaccinale. Il via libera definitivo potrebbe arrivare entro il Labor Day, il 6 settembre. "I leader dell'agenzia riconoscono che l'approvazione potrebbe aumentare la fiducia pubblica e ha deciso per un approccio aggressivo al problema". L'approvazione d'emergenza, spiega l'Fda sul proprio sito, garantisce la stessa sicurezza di quella 'full', ed è attribuita sulla base dei risultati delle sperimentazioni su decine di migliaia di volontari. Il cambiamento di status però, che è stato richiesto da Pfizer, permetterà a diversi enti e università statunitensi di imporre l'obbligo vaccinale, come già annunciato dal Dipartimento della Difesa e dalla città di San Francisco, fornendo una base legale più solida, oltre a togliere uno degli argomenti preferiti dai no-vax per criticare l'immunizzazione. Per quanto riguarda gli altri vaccini, Moderna ha richiesto l'approvazione completa lo scorso primo giugno, ma l'azienda sta ancora inviando dati all'Fda, mentre Johnson & Johnson ha annunciato di volerlo fare nei prossimi mesi.