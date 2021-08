Francia, Macron su Instagram per rispondere a 'fake news' sui vaccini

In vacanza nella tenuta presidenziale del Fort de Bregancon, nel sud del Paese, il capo dello Stato ha diffuso sui social un minuto di video in cui ricorda che la vaccinazione è "l'unica arma" contro la quarta ondata del Covid-19

T-shirt nera e inquadratura in stile selfie. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha proposto oggi ai connazionali connessi ad Instagram e Tik Tok di rispondere direttamente alle loro domande sulla vaccinazione per fermare le "false informazioni" che circolano sulla Rete.

L'appello del presidente francese

Tenuta casual, seduto dinanzi ad una bandiera tricolore blu-bianco-rosso, il capo dello Stato, attualmente in vacanza nella tenuta presidenziale del Fort de Bregancon (nel sud del Paese), ha diffuso sui social un minuto di video in cui ricorda che la vaccinazione è "l'unica arma" contro la quarta ondata del Covid-19. "So che molti di voi ancora si interrogano, hanno paura" ha sottolineato Macron "in molti ascoltano false informazioni, a volte delle sciocchezze, così ho deciso di rispondere direttamente alle vostre domande. Quindi, rivolgetemele, ed io cercherò di essere il più diretto e chiaro possibile".